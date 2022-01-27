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Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika

Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor

27.01.2022 17:18
Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, anne Gülüzar A, Yasin K. ve annesi Emine K, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Gülüzar A'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K. ise SEGBİS yoğunluğu nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

Mahkeme heyetinin değiştiği duruşmada, celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen anne Gülüzar A, yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, hiçbir suçunun olmadığını savundu.

Suçu işleyen kişinin belli olduğunu söyleyen Gülüzar A, "Bana müsaade edin dışarıya çıkayım, suçsuz olduğumu ispatlayayım." dedi.

Diğer tutuklu sanık Yasin K. de suçu işleyen kişinin belli olduğunu, annesi Emine K. ile kendisinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Emine K. ise hiçbir suçunun olmadığını, cezaevinde hastalığının arttığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Sanıklardan anne Gülüzar A. ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar Yasin K. ve annesi Emine K'nin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi.

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması ve esasa ilişkin savunmaların yapılması için duruşmayı 14 Nisan'a erteledi.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan 2020'de Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'ndaki binada çıkan yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Cumhuriyet, Kocaali, Yangın, Şiyar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika
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