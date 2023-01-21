Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2)

21.01.2023 14:53
Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2)

BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞAntalya'da, para nedeniyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen Okan Altay'ın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi.

BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ

Antalya'da, para nedeniyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen Okan Altay'ın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. Altay'ın, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzemle tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım" dediği belirtildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Gözü dönen genç, annesini bıçakladı! Talihsiz kadın can havliyle markete sığındı Gözü dönen genç, annesini bıçakladı! Talihsiz kadın can havliyle markete sığındı Kapıyı kilitleyip anneanne ve teyzesini diri diri yakan gencin ifadesi kan dondurdu: Üzerlerine benzin döküp ateşe verdim Kapıyı kilitleyip anneanne ve teyzesini diri diri yakan gencin ifadesi kan dondurdu: Üzerlerine benzin döküp ateşe verdim Antalya'da köprü demirine çarpan otomobilde babanın ardından, oğul da hayatını kaybetti Antalya'da köprü demirine çarpan otomobilde babanın ardından, oğul da hayatını kaybetti

Antalya, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:44 Ay'a ayak basan ikinci insan Buzz Aldrin, 93 yaşında evlendi
16:40 Son dakika: Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktılar! Skandal sonrası Türkiye'den İsveç'e sert tepki
16:34 Bir sonraki karede neler oldu neler! Herkes Rosier'in Aboubakar'ı görünce verdiği tepkiyi konuşuyor
15:36 Başıboş köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı! Vatandaşlar yardımına koşmasa parçalayacaklardı
16:21 Kore dizilerinin ünlü oyuncusu Na Chul, hayatını kaybetti
16:18 F.Bahçe'nin yeni transferi taraftarı çileden çıkardı! Ali Koç için yapılan video rekora koşuyor
13:02 Türkiye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği tarihe Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
15:58 İhbara giden polisler, şüpheli araçta meslektaşlarını cinsel ilişkiye girerken yakaladı
15:42 Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı
15:38 Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babamla 1,5 yıl görüşmedik, kırgınlığım var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2023 17:19:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement