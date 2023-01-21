Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş (2)

BENZİNİ ÜZERLERİNE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ
Antalya'da, para nedeniyle tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen Okan Altay'ın, polisteki ifadesinde, 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. Altay'ın, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzemle tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım" dediği belirtildi.
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