Üye Girişi
Yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika

Yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor

16.11.2021 17:18
Yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, anne Gülüzar A, erkek arkadaşı Hami K, Yasin K. ve anneleri Emine K, tutuklu bulundukları cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoğunluğu nedeniyle bağlanamadı, Şiyar'ın babası Samet Kılıç ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanık U.B. dinlendi.

Sanıklarla Kocaali'ye tatile geldiğinde ara sıra görüştüğünü anlatan U.B, "26 Nisan 2020'de Yasin, Hami'nin telefonundan beni aradı. Hami'nin rahatsızlandığını belirterek arabamla onu hastaneye götürmemi istedi. Hastaneye götürdüm, tahliller normal çıktı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla doktorun, 'Şekerin de güzel, neden bu kadar yorgunsun?' diye sorması üzerine Gülüzar, 'İki gün önce çocuğumuzu kaybettik, ondan bu kadar üzgün.' demiş." ifadesini kullandı.

U.B, yangın çıktığında Hami'nin kendisini arayarak "Çocuk içeride kaldı, yetiş" dediğini söylediğini aktararak "Ben de yanlarına gittim. O esnada Hami ve Gülizar'dan şüphelendim çünkü yangın olmasına rağmen yangını söndürmeye çalışmıyorlardı, sadece dövünüyorlardı, hortum yerdeydi ve su akıyordu. Yasin'in nerede olduğunu sordum. Hami ise evde, çocukların yanında olduğunu söyledi ama eve girdiğimde gözleri şişmişti yani uykudan uyanmış gibiydi. Şiyar'ı olay tarihine kadar tanımadım, bilmiyordum." diye konuştu.

Müşteki Samet Kılıç ile avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık avukatları da tanık beyanındaki aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 27 Ocak 2022'ye erteledi.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan 2020'de Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'ndaki binada çıkan yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sakarya, Kocaali, Yangın, Şiyar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kasımpaşa'da silahlı çatılma! 17:13 Kasımpaşa'da silahlı çatılma! Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor 17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti 16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi 16:02 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatılma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
16:37 İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
16:23 Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 müthiş besin! Damarları kanla dolduruyorlar Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 müthiş besin! Damarları kanla dolduruyorlar         
17:23
Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı         
17:09
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:40
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement