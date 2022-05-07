Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı - Son Dakika
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Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı

07.05.2022 10:33

Adana'da bir kişi, evinde çıkan yangında gitarıyla sığındığı balkondan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Adana'da bir kişi, evinde çıkan yangında gitarıyla sığındığı balkondan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 8 katlı apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın son katındaki dairede çıkan yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında apartman sakinleri de ekiplerin uyarıları sonucu binadan çıkartıldı.

Bu sırada binadan tekerlekli sandalyesiyle çıkmaya çalışan kişiye de ekipler yardım etti.

Bir kişi de evcil hayvanını taşıma çantasıyla yanına alarak yangın yerinden uzaklaştı.

Yanan evden düşen bazı eşyalar, 3. kattaki bir dairenin balkonunda da yangın çıkmasına neden oldu.

Bu sırada 8. kattaki dairenin sahibi Abdurrahman Üter'in, dairenin arka tarafındaki balkona gitarıyla sığındığı tespit edildi.

Üter, bulunduğu yerden ekiplerce kurtarılıp kontrol amaçlı ambulansa götürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle her iki kattaki yangını söndürüldü.

Evde olmayan eşi haber verdi

Üter, gazetecilere, yangın sırasında eşinin ve çocuğunun evde olmadığını belirterek, "Evde uyuyordum. Eşim Filiz beni arayarak 'Ev yanıyor haberin yok mu?' dedi. Ben de yattığımı söyledikten sonra telefonu kapattım. Baktım dumanlar var, ev yanıyor. Daha sonra itfaiyeciler geldi. Ev yanmış, önemli değil bize bir şey olmasın. Nasıl yandığını bilmiyorum." dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle çevredeki bazı araçlar da binadan düşen eşyalar nedeniyle zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı
Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı
Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı
Yangın çıkınca gitarıyla balkona sığındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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