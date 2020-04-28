Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

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Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu
6 saat önce
İZMİT'te bir evin bahçesindeki odunluğun yanması mahallede korkuya sebep oldu.
İZMİT'te bir evin bahçesindeki odunluğun yanması mahallede korkuya sebep oldu. Sokağa dökülen mahalle halkı, sosyal mesafe kuralını unutarak film izler gibi ekipleri izledi.Öğleden sonra İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak bir evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yanan odunluğa müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, korku yaşayan mahalle halkı sokağa döküldü. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülen mahalle sakinleri film izler gibi ekiplerin çalışmalarını izledi. Yangın sonrasında evin odunluğu kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:27 Kaynak: DHA
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