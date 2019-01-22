Son Dakika Haberleri: Yangın Çıktı, Tüp Patladı, Ev Harabeye Döndü Anne ve 2 Çocuğu Şans Eseri Hafif Yaralı Kurtuldu

Yangın Çıktı, Tüp Patladı, Ev Harabeye Döndü Anne ve 2 Çocuğu Şans Eseri Hafif Yaralı Kurtuldu

2 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak tüpü patlayınca göçük yaşandı.

Yangın Çıktı, Tüp Patladı, Ev Harabeye Döndü Anne ve 2 Çocuğu Şans Eseri Hafif Yaralı Kurtuldu, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak tüpü patlayınca göçük yaşandı. Kullanılamaz hale gelen evde bulunan anne ve 2 çocuğu hafif şekilde yaralandı.

İlçeye Bağlı Dolaylı Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan yangında alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Sabır İncirkaya ile çocukları Ali İncirkaya ve Mesut İncirkaya, yangına müdahale etmek isterken hafif şekilde yaralanırken, köylülerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya merkez ve yakın ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çökme meydana geldi. Yangın, bitişik evlere sıçramadan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen evde, büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Evsiz kalan aile, yetkililerden yardım beklerken jandarma da olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

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