Yangın'da tüm eşyaları yanan yaşlı kadın yardım eli uzatılmasını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangın'da tüm eşyaları yanan yaşlı kadın yardım eli uzatılmasını bekliyor - Son Dakika

Yangın'da tüm eşyaları yanan yaşlı kadın yardım eli uzatılmasını bekliyor

14 dakika önce

Kayseri'de hafta sonu meydana gelen yangında tüm eşyaları yanan yaşlı kadın, hayırseverlerden yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Yangın'da tüm eşyaları yanan yaşlı kadın yardım eli uzatılmasını bekliyor, System.String[]

Kayseri'de hafta sonu meydana gelen yangında tüm eşyaları yanan yaşlı kadın, hayırseverlerden yardım eli uzatılmasını bekliyor.


Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi Emekevler Sokak'ta hafta sonu çıkan yangında tüm eşyaları yanarak kül olan 73 yaşındaki Elmas Öztürk, hayırseverlerden yardım eli uzatılmasını bekliyor. Yangının Cumartesi günü akşam saatlerinde çıktığını söyleyen ve 42 yaşındaki engelli oğlu Harun Öztürk ile birlikte yaşayan Elmas Öztürk, "Küçük tüp almak için dışarı çıkmıştım. Yarım saat bile olmadan geri döndüm bir baktım ki ev yanıyor. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi ve yangına müdahale ettiler. Beni ve oğlumu dumandan etkilendiğimiz için hastaneye kaldırdılar. Yangını ne zaman söndürdüler bilmiyorum ama yangında ev harabeye döndü" diye konuştu.


Emekli maaşı ile geçindiklerini, 42 yaşındaki oğlu Harun için evde bakım ücreti de alamadıklarını söyleyen Elmas Öztürk, "Hayırsevrlerden yardım eli uzatmalarını bekliyorum. Eğer hayırseverler yardım eli uzatırlarsa bu evi onarabiliriz. Hayırseverlerden bu evin badana boyası ve eşyalar için bize yardım etmelerini ve bizi mutlu etmelerini istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Değerli Taş, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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