Yangın dehşetini yaşayan Gördes'ten iç yakan kareler - Son Dakika
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Yangın dehşetini yaşayan Gördes'ten iç yakan kareler

20.07.2022 14:58
Yangın dehşetini yaşayan Gördes'ten iç yakan kareler

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan ve yaklaşık 17 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı orman yangını bölgesinde alevlerin geride bıraktığı izler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün başlayan ve yaklaşık 17 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı orman yangını bölgesinde alevlerin geride bıraktığı izler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde dün 13.40 sıralarında başlayan ve bu sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangınında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım alanı zarar gördü. Onlarca bağ evi ve hayvan damının da yandığı bölgede incelemelerde bulunan Gördes Belediye Başkanı yangından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Akyol, "Orman yangını tüm ekiplerin üstün çabası sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Canla başla fedakarca mücadele eden tüm ekiplerimizi tebrik ediyor, hepimizi derinden üzen yangınların bir daha yaşanmaması temenni ediyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek; geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

Öte yandan yangında 12 adet hayvan damı ve bağ evi zarar görürken hayvan damlarındaki 400 civarı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yangın ulaşmadan güvenli bölgelere tahliye edilmişti. 85 hektar ormanlık alan ile 100 hektar tarım alanının etkilendiği belirlenen yangında kurutulmaya bırakılan tütün yaprakları da küle döndü. Yangınla ilgili şüpheli olarak jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişinin ise savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın dehşetini yaşayan Gördes'ten iç yakan kareler - Son Dakika

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