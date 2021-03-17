KONYA Yangın dumanından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yangın dumanından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

KONYA'da 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıkan yangından dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişilik aile ile son katta oturan ailenin 2 çocuğu, dumandan etkilenmeleri sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Heybetli Sokak'ta saat 09.00 sıralarında 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu Abdu Gezzar'ın, evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Abdu Gezzar, eşi Emeni Gezzar ve çocukları Reyhan, Nesim, Meal, Riyan, Velid ve Urube Gezzar ile 3'üncü kattaki oturan aynı ülke vatandaşı ailenin 2 çocuğunu kurtardı. 10 kişi ambulanslarla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.