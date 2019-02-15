Son Dakika Haberleri: Yangın Dumanından Etkilenerek Hayatını Kaybetti

Yangın Dumanından Etkilenerek Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın dumanından zehirlenen 44 yaşındaki Hakan Kütük hayatını kaybetti.

Yangın Dumanından Etkilenerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın dumanından zehirlenen 44 yaşındaki Hakan Kütük hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde tek başına yaşadığını öğrenilen ve çıkan yangının dumanından etkilenen 44 yaşındaki Hakan Kütük'ün sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında hayatını kaybeden Kütük'ün cenazesi olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler sonrasında Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:40 Kaynak: İHA

Sabah, Sakarya, Pamukova, 3. Sayfa
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