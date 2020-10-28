Hatay yangınından yürek yakan görüntüler - Son Dakika

Hatay yangınından yürek yakan görüntüler

28.10.2020 12:33

Hatay'daki orman yangını sonrası yanan alanlardaki alevlerden kaçamayan hayvanlar telef oldu.

Hatay'daki orman yangını sonrası yanan alanlardaki alevlerden kaçamayan hayvanlar telef oldu. Yürek burkan görüntülerin oluştuğu yangında çok sayıda kaplumbağa, kertenkele, arı ve karınca telef oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki mevkinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı Sarıseki mevkisinde yapılan incelemelerde ise yangının büyüklüğü ortaya çıktı. Hektarlarca alanın yandığı, evlere kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvanda telef oldu. Yürek burkan görüntülerde alevlerden kaçamayan çok sayıda kaplumbağa ile birlikte kertenkele, arı ve karıncalar da telef oldu.

(Adem Karagöz - Ahmet Seher - Gökhan Aklan - Mehmet Bayrak/İHA)

Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler
Hatay yangınından yürek yakan görüntüler

Sarıseki, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay yangınından yürek yakan görüntüler - Son Dakika

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