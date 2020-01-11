Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi

6 saat önce

Kadıköy de gece yarısı beş katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini ve çevre sakinlerini seferber etti.

Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi, System.String[]

Kadıköy de gece yarısı beş katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini ve çevre sakinlerini seferber etti. Yangına müdahale sırasında birinci katta yaşayan vatandaşın pencereden arka bahçeye ısrarla sağlık ekibi istemesi tüm ekipleri ve vatandaşları harekete geçirdi.


26 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti


Olay, saat 00.00 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, İzzettin Sokak'ta bulunan beş katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi daire içerisine girerek yangına müdahale etti. Bu esnada birinci kattaki vatandaşın ısrarla 'Arka bahçeye acil sağlık ekibi' diye bağırması sokakta yankılandı. Polis ekipleri eşliğinde arka bahçeye giden sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan 1994 doğumlu Oğulkan E.'yi gördü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı olan genç ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tüm müdahalelere cevap vermeyen 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.


Polis yaşanan olayı titizlikle araştırıyor


Yangının çıktığı dairede yaşadığı öğrenilen Oğulkan E.'nin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri olayı tüm detaylarıyla araştırıyor. Sokak'taki tüm güvenlik kamerası görüntülerine el koyan ekipler apartmanda yaşayan vatandaşların ifadesine de başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarla gencin yangında panik yaparak mı aşağı atladığını yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği
Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
09:05 İran, Ukrayna uçağını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı - Son Dakika Haber
09:03 (Özel) Taksim'de taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası kamerada - Son Dakika Haber
08:49 Aslanapa'da yemin töreni - Son Dakika Haber
08:37 İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li diplomatın eşinin iadesi istendi - Son Dakika Haber
08:33 Minik öğrenciler yaşlılarla buluştu - Son Dakika Haber
08:22 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının füze ile 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etti - Son Dakika Haber
01:00 Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 09:14:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]