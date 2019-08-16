Son Dakika Haberleri: Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi
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Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi

1 saat önce

Siirt kent merkezinde bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, evi kullanılamaz hale getirdi, System.String[]
Siirt kent merkezinde bulunan bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiyi göre, Alan Mahallesi 1658. sokakta Sıddık Arslanhan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:42 Kaynak: İHA
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