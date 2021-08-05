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Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar - Son Dakika

Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar

05.08.2021 14:12

Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir barakanın önüne yığılan çöplerin tutuşması neticesinde çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir barakanın önüne yığılan çöplerin tutuşması neticesinde çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise bahçe hortumlarıyla dumanların arasına girerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir barakanın önündeki atık malzeme ve çöplerin bilinmeyen bir sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın barakaya da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar bir yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, bir yandan da dumanların arasına girerek, yangının evlerine sıçramasını önlemek için bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın evlere sıçramadan söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, alevlerin evlere sıçramasının önlenmesi ile olası bir facia önlendi.

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar

Değirmen Sokak, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar - Son Dakika


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