Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama

09.05.2022 13:34

Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama Yangına ilişkin Vali Çiçek'ten açıklama: "Yangında 8'i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yeri zarar gördü" "İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik tesisatından çıkan yangına erken müdahale, alevlerin diğer iş...

Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama

Yangına ilişkin Vali Çiçek'ten açıklama:

"Yangında 8'i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yeri zarar gördü"

"İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik tesisatından çıkan yangına erken müdahale, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasını önledi"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin ilçesindeki çarşıda meydana gelen yangın faciasında 8'i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yerinin zarar gördüğünü kaydetti.

Vali Çiçek, Bolvadin ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve 20 iş yerinin zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Çiçek'e incelemelerinde Kaymakam Taner Bolat ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan eşlik etti. İncelemeleri esnasında yetkililerden bilgi alan Vali Çiçek, ardından yaptığı bir açıklama yaparak faciaya ilişkin önemli bilgiler verdi. Yangında 8'i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Vali Çiçek, "Yangın sabah erken saatlerde başladı. Yangın ilk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik tesisatından çıkmış. Yapılan tamamen ahşap olmasından dolayı yangın kısa sürede yayılmış. Arkadaşlarımız kısa sürede müdahale etmiş. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Erken müdahale yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Bu olay Bolvadin'de yaşadığımız ikinci büyük korkuydu. En kısa sürede bölgedeki enkazı kaldıracağız, kimsenin mağdur olmaması için devletimiz gerekeni yapacaktır. AFAD gerekli tutanakları tuttu" dedi.

Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama
Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama
Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama
Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama
Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama
Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama

YORUMLAR
500
AFYONKARAHİSAR - Yangında 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Vali Çiçek'in açıklamaları AFYONKARAHİSAR - Yangında 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Vali Çiçek'in açıklamaları Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü Çarşı yangınında 20 dükkan zarar gördü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:19 Marketten iç çamaşırı çalan hırsız, kasiyere yakalandı!
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
15:41 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:32:57. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Çiçek'ten 20 iş yerinin zarar gördüğü yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement