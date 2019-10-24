Son Dakika Haberleri: Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğü anneye söyleyemediler
Son Dakika 3. Sayfa Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğü anneye söyleyemediler

Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğü anneye söyleyemediler

1 saat önce

Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğünü anneye söyleyemediler Baba ve 3 çocuğun öldüğü yangından ağır yaralı kurtulan annenin tedavisi devam ediyor Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturulduUŞAK - Uşak'da dün meydana gelen yangın faciasında ağır...

Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğünü anneye söyleyemediler

Baba ve 3 çocuğun öldüğü yangından ağır yaralı kurtulan annenin tedavisi devam ediyor

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu

UŞAK - Uşak'da dün meydana gelen yangın faciasında ağır yaralı olarak kurtulan annenin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken bilinci açık olan anneye 3 çocuğu ile kocasının yangında öldüğünün halen söylenmediği öğrenildi.

Uşak Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'ta dün meydana gelen yangında, baba Bülent Yaşar ve çocukları Ayşe (2), Furkan ve Nurkan Yaşar hayatını kaybetti. Anne Yasemin Yaşar ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Yaşar'ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken bilincinin açık olduğu ve yakınlarının ise 3 çocuğu ile kocasının faciada hayatını kaybettiğini Yaşar'a söyleyemedikleri öğrenildi. Yaşar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar olduğu ve tedavisinin bu şekilde devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından oluşturulan heyete tarafından bir rapor hazırlandığı ve yangının kesin çıkış nedeninin hazırlanacak raporun sonucuna göre belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

Yangın faciasında kocası ve 3 çocuğunun öldüğü anneye söyleyemediler

Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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