Son Dakika Haberleri: Yangın Faciasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Yangın Faciasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

1 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda yangın faciası yaşandı.

İstanbul Beyoğlu'nda yangın faciası yaşandı. Asmalımescit'te 5 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. Dairede bulunan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 12:38:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın Faciasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]