Yangın Faciasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
1 saat önce
İstanbul Beyoğlu'nda yangın faciası yaşandı.
İstanbul Beyoğlu
'nda yangın faciası yaşandı. Asmalımescit'te 5 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. Dairede bulunan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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