Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangınında kovanları arılarıyla birlikte yanan bal üreticilerine kovan ve arı desteği verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangınında kovanları arılarıyla birlikte yanan bal üreticilerine kovan ve arı desteği verildi. Bugüne kadar kırsal bölgelerdeki üreticilere çilek, lavanta, domates fidesi dağıtan, hayvancılıkla uğraşanlara silaj desteğinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi, yangın felaketinde zarar gören bal üreticilerini unutmadı. Kozan'da yaşanan orman yangını felaketinde Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde kovanlar yandı. Yangın felaketinden zarar gören 14 yetiştiriciye 232 adet arılı, 100 adet arısız kovan desteği veren Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arı yetiştiricilerini mutlu etti. Arı yetiştiricileri, "Bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ederiz" dediler. - ADANA

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