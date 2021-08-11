Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Uğurlandı - Son Dakika
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Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Uğurlandı

11.08.2021 21:25
Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Uğurlandı

Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından UğurlandıYangın felaketiyle boğuşan Antalya'ya bir kaç gün önce gönderilen 2 Tırın ardından Valiliğimizin himayelerinde İl ve İlçe Tarım md.

Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından UğurlandıYangın felaketiyle boğuşan Antalya'ya bir kaç gün önce gönderilen 2 Tırın ardından Valiliğimizin himayelerinde İl ve İlçe Tarım md. ile Çaycuma Ziraat Odası işbirliğinde Çaycumalı çiftçilerimizce sağlanan Yonca otu yüklü 2 Tır daha Vali Mustafa Tutulmaz tarafından uğurlandı. Valiliğimizin himayelerinde çiftçilerimizin yangın bölgesine sağladığı destek devam edecek.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Uğurlandı - Son Dakika
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