Yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen ayı, elmaları yedi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yangın gözetleme kulesi bahçesine gelen boz ayı, ağaçtaki elmaları yedi. Bu anlar işçiler tarafından görüntülendi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık İşletme Şefliği'ne ait yangın gözetleme kulesi bahçesine sabah saatlerinde boz ayı geldi. Bahçede bulunan ağaçlardaki elmaları yiyen ayının görüntüsünü cep telefonlarıyla çeken işçiler, "Bizi ziyarete gelmiş. Bir selfie yapalım mı? Gel, gel koca oğlan" diyerek birbirleriyle şakalaştı. Yangın gözetleme kulesinde çalışanlar, ayının sık sık gelerek, kule bahçesindeki elmaları yedikten sonra gözden kaybolduğunu belirterek, şimdiye kadar saldırgan bir tavrının olmadığını söyledi.