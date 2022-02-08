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Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu - Son Dakika

Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu

08.02.2022 12:12
Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu

Kahramanmaraş'ta zirvedeki yangın gözetleme kulesi, yağışların ardından adeta kar kulesine döndü.

Kahramanmaraş'ta zirvedeki yangın gözetleme kulesi, yağışların ardından adeta kar kulesine döndü.

Uludaz Yaylası (Çimen Dağı) zirvesindeki yangın gözetleme kulesinin yaz ve kış mevsiminde aynı kadrajdan çekilen fotoğrafı ilgi görüyor. Zorlu bir tırmanışın ardından gözetleme kulesine ulaştığını söyleyen dağcı Soner Yalçın, "Uludaz Yaylası Çimen Dağı zirvesindeki yangın gözetleme kulesinin kış ve yaz aynı kadrajdan çekimini yaptım. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Ortaya çıkan manzara görülmeye değerdi" dedi.

(İHA)

Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu
Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu
Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu

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Toros Dağları, Kahramanmaraş, Yangın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu - Son Dakika


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