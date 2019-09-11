Son Dakika Haberleri: Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı
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Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı

1 saat önce

Yangın gözetleme kulesine ayı dadandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık yangın gözetleme kulesi bahçesine dadanan boz ayı cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaylacık yangın gözetleme kulesi bahçesine dadanan boz ayı cep telefonu ile kaydedildi.

"Kocaoğlan" diye ayıya seslenen Tavşanlı Orman İşletme yangın gözetleme kule görevlileri, daha sonra kendi aralarında "Selfie yapalım mı?" diyerek şakalaşıyor.

Yangın gözetleme kule görevlileri, ayının kule bahçesindeki elmaları sık sık gelip yediğini ve daha sonra gözden kaybolduğunu, kendilerine zarar verecek şimdilik bir durum olmadığını ifade etti.

Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı

Tavşanlı, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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