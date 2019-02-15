Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi
1 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHAMetris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Metris Cezaevi
'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.
Görüntü Dökümü:
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-Cezaevi önünde yaşanan hareketlilik
-İçeriye giren araçlar
- Polis
önlemi
-Mahkum yakınları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:24 Kaynak: DHA
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