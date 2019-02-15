Son Dakika Haberleri: Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi

Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHAMetris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı.

Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Metris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi önünde yaşanan hareketlilik

-İçeriye giren araçlar

- Polis önlemi

-Mahkum yakınları 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:24 Kaynak: DHA

Metris Cezaevi, Güncel
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