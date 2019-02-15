Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi
1 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı.
Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi
'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
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