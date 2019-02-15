Son Dakika Haberleri: Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi

Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi

1 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı.

Yangın Haberini Alan Mahkum Yakınları Metris Cezaevine Geldi, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

DHA, Metris Cezaevi, Güncel
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