Yangın helikopteriyle özçekim yaptılar - Son Dakika

Yangın helikopteriyle özçekim yaptılar

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 19 saat süren yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında çalışmalara katılan 20 helikopter ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaş helikopterlerin su aldığı gölete gelip, hatıra fotoğrafı çekerek, özçekim yaptı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan orman yangını 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelin katılımıyla 19 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının özellikle içte kalan kısımlarına helikopterlerle müdahale edildi. Art arda sortiler yapan helikopterler vatandaşların ilgi odağı oldu. Gruplar halinde helikopterlerin su aldığı gölete gelen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek, öz çekim yaptı.

Yangının bölge halkına büyük zarar verdiğini söyleyen Bülent Çelik, özellikle tarım arazilerinde vatandaşların büyük zararı olduğunu ve bu duruma çok üzüldüklerini belirtti. Bu üzüntünün yanı sıra helikopterlerin art arda geçişinin ilgi çekici olduğunu söyleyen Çelik, 'Bölgeden geçerken helikopterler dikkatimi çekti. Yangın karşısında çok üzüntülüyüz ama geçerken fotoğraf çekilmek istedik' dedi.