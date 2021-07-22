Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular - Son Dakika

Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular

Esenler'de yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş halde olan kocası bulundu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, yangın uzun süren çalışmalar sonucu söndürülebildi. Kadının ölüm nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kan donduran olay, İstanbul Esenler'de Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde yaşandı. YANGIN İHBARINA GİTTİLER Sabah saatlerinde yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. ÖLÜ BİR KADIN İLE BİLEKLERİ KESİLMİŞ KOCASI BULUNDU İçeriye giren itfaiye ekipleri bir kadını ölü bulurken, kocasının ise bileklerinin kesildiği ve dumandan etkilendiği belirlendi. Yaralı koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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