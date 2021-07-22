Kan donduran olay, İstanbul Esenler'de Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde yaşandı.
Sabah saatlerinde yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
İçeriye giren itfaiye ekipleri bir kadını ölü bulurken, kocasının ise bileklerinin kesildiği ve dumandan etkilendiği belirlendi. Yaralı koca ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular - Son Dakika