Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti - Son Dakika

Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti

6 saat önce

Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele ettiBURSA'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti

BURSA'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için sokağa girmeye çalışan itfaiye araçları, çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, İntizam mahallesinde meydana geldi. Doğum sokaktaki 5 katlı apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin depoda bulunan eşyalara sıçramasıyla yangın büyürken, dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle duman saran bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SOKAĞA GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye araçları çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi. Polis ekiplerinin de yardımıyla araç sahiplerine ulaşılmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Olay yerinde yaşanılan bu durum itfaiye erlerini isyan ettirirken, yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti

Osmangazi, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:09 Kaynak: DHA
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