Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti - Son Dakika

BURSA'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için sokağa girmeye çalışan itfaiye araçları, çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, İntizam mahallesinde meydana geldi. Doğum sokaktaki 5 katlı apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin depoda bulunan eşyalara sıçramasıyla yangın büyürken, dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle duman saran bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SOKAĞA GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ