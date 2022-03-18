Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları - Son Dakika
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Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları

18.03.2022 17:22
Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları

Beşiktaş'ta 6 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri önce park, ardından asfalt engeliyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta 6 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri önce park, ardından asfalt engeliyle karşılaştı. Yangın su tankerinin yardımıyla söndürüldü.

Olay saat 15.40 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Elhan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en üst katta yaşayan vatandaşlar şömineyi yaktıktan sonra uyuyakaldı. Ardından şömineden yükselen alevler bir anda binanın çatısına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binada büyük bir panik yaşandı. Bina duman içinde kalırken, vatandaşlar da kendilerini can havliyle dışarı attı. Gözyaşlarıyla evlerinin yanışını izleyen vatandaşları yakınları teselli etti.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ZOR ANLARI

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında yol kenarındaki yangın vanası kullanılmak istendi, ancak vananın üstüne araç park edildiği için ekipler zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat aracın sürücüsüne ulaşılmaya çalışıldı. Sürücüye ulaşılmasının ardından araç vananın üzerinden çekildi, ancak bu kez vananın üzerine asfalt döküldüğü görüldü. Ekipler asfaltı kırarak vanaya ulaştı. Bu sırada itfaiyenin yardımına su tankeri yetişti. İtfaiye ekipleri su tankeri yardımıyla yangını söndürdü.

Yangını gören vatandaşlardan Efkan Demirel, "Ben işten geldim. Bir baktım çatı yanıyor. Hemen aşağı indim. Baktım 'Allah Allah' dedim. Şömineyi yakmışlar ve uyumuşlar. Ondan sebep çatı yanmış" dedi.

Binanın çatısını alevlerin sarmasının ardından yardımlarla dışarı çıkartılan yaşlı kadın ise, "Şöminesini yakmış. Onun için oradan yangın çıkmış. Çocuk da hemen kapatmaya çalışmış. Ben orta katta oturuyorum. Beni de gelinim ve kızım indirdiler. Ben evde tektim, korktum" diye konuştu.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/ İHA)

Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları
Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları
Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları
Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları
Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları
Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin zor anları

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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