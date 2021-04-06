Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı - Son Dakika

Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı
06.04.2021 19:04
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri olay yerine gidince mangal dumanı ile karşılaştı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri olay yerine gidince mangal dumanı ile karşılaştı.
Olay, Çarşamba ilçesi Meserret Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, mangal dumanı ile karşılaştı. Apartmanın çatı katından yükselen dumanlar sonrası yangın çıktığı yönünde ihbarın asılsız çıktığı tespit edilirken, apartman çatısında mangal yakan şahısların mangalı söndürmeleri istendi. - SAMSUN
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