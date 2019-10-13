Son Dakika Haberleri: Yangın ihbarına gitti, kendi evini söndürdü
Son Dakika Güncel Yangın ihbarına gitti, kendi evini söndürdü

Yangın ihbarına gitti, kendi evini söndürdü

28 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı.

Yangın ihbarına gitti, kendi evini söndürdü, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir evde bacadan çıkan yangın kısa sürede çatıya yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibindeki erlerden İsmail Fatih Eren'in (28) evinde çıkan yangın, müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Eren, yangın sonrası eşi C ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.?

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'ndeki evde çıktı. Evin bacasından çıkan yangın kısa sürede çatıyı sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibinden İsmail Fatih Eren, yanan binanın kendi evi olduğunu görünce şoke oldu. Ekip yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası İsmail Fatih Eren, büyük korku yaşayan eşi Ceyda Eren (25) ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.Nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala yangın ihbarına gittiklerini ve yangının kendi evinde olduğunu belirten itfaiye eri İsmail Fatih Eren, "Yangının kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Yangını söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Evde de büyük bir zarar oluşmadı" dedi.


Bayramiç, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da süper tayfun alarmı! 262 bin kişiye tahliye emri verildi
Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 00:40:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangın ihbarına gitti, kendi evini söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]