Son Dakika Haberleri: Yangın İki Katlı Ahşap Evi Kül Etti

Yangın İki Katlı Ahşap Evi Kül Etti

53 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Yangın İki Katlı Ahşap Evi Kül Etti, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen bir neden nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Karanlığı aydınlatan alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, evde çökmeler meydana geldi.

Yangın sonucunda iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale gelirken Şans eseri evde kimsenin olmaması faciayı engelledi. Ekipler yangının çıkış sebebi için inceleme çalışmaları başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa
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