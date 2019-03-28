Yangın İş Yerindeki Malzemeleri Kül Etti
2 saat önce
Şanlıurfa'da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şanlıurfa
'da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir demir doğrama atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının söndürülmeden kanepenin üzerine bırakılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:58 Kaynak: İHA
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