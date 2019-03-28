Son Dakika Haberleri: Yangın İş Yerindeki Malzemeleri Kül Etti

Yangın İş Yerindeki Malzemeleri Kül Etti

2 saat önce

Şanlıurfa'da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın İş Yerindeki Malzemeleri Kül Etti, System.String[]
Şanlıurfa'da bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir demir doğrama atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük bir maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının söndürülmeden kanepenin üzerine bırakılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:58 Kaynak: İHA

İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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