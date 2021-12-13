Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Uzunyalı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre,Uzunyalı mevkiindeki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Marmaris İtfaiye Grup Amirliğe gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Kafenin bitişiğinde olan başka bir kafede yangından zarar gördü. Yangında can kaybı yaşanmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği gözlemlendi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA