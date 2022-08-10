YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde çıkan yangına, söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi. Havadan müdahaleyle yamaç bölgede, 40 dönüm alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Gebze'de orman yangını (2) - Son Dakika
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