Tunceli Valiliği , Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Tunceli- Ovacık ilçemiz Aşağıtorunoba köyü mevkinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını (2) - Son Dakika

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