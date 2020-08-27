Yangın mağdurları dönmeye başladı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 3 gün süren orman yangınında yok olan 200 hektar alanda evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar köylerine dönmeye başladı.

Gidecek evi olmayanlara ve köyde kalan vatandaşlara AFAD ekipleri çadır kurarken, Kozan Kaymakamlığı gıda, erzak ve maddi destek yardımlarını vatandaşlara ulaştırıyor.

2 gün süren yardım dağıtımları devam ederken vatandaşlar devlete dualar ile karşılık verirken, bir an önce ormanı yakan kişi veya kişilerin cezalandırılmasını istiyorlar. Devletin ilk günden beri yanlarında olduklarını ifade eden vatandaşlar, yanan ev ve iş yerlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Kozan Kaymakamlığı bugün yangından etkilenen 3 köye 200 koli gıda yardımı yaparken 140 haneye de yardımlarını ulaştırdı. AFAD ve Türk Kızılay, evi yanan vatandaşlara çadır kurmayı sürdürüyor. Kucağında bebeği ve yanında çocuğu ile evi yanan Mumine Kızılkaya, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek yangını çıkaranların yakalanmasını istediklerini kaydetti.

10 yıldır Acaryayla'da berber dükkanı bulunan ve tüm emekleri küle dönen esnaf ise o gece cehennemi yaşadıklarını ifade etti.

O gece her şeylerini bırakarak kaçtıklarını söyleyen berber, "Devletimiz çadır kurdu yardımlar geliyor" diyerek dua ve teşekkür etti.

Cami imamı Mehmet Kızılkaya ve Karahamzalı Mahallesi Acaryayla Cami İmamı Kerim Kızılkaya da caminin ve lojmanın küle döndüğünü anlattı. - ADANA