Yangın mağdurlarının yaraları sarılıyor

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında ev, bahçe ve ahırları yanan ailelere yapılan ve yapılacak olan desteklerle ilgili olarak yöre sakinlerine bilgi verdi.

Bilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bölgede yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ilk etapta acil ihtiyaçlar için 10 bin TL'lik yardımın vatandaşa hasar durumuna göre ulaştırıldığını ikinci etap 7 bin TL destek verildiğini söyledi.

İlk etapta hane hasar durumuna göre 17 bin TL devletin karşılıksız nakdi yardım yaptığını aktaran Bilgili, "Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü tarafından köyde ikamet eden evi ve ahırı yanan yurttaşlara yüzde 90'ı hibe olacak şekilde kredi verilecek. Örneğin, 44 bin TL kredi alan köylü 40 bin TL'yi hibe olarak alacak kalan 4 bin TL'yi 2 yıl sonra taksitler halinde ödeyecek. Öte yandan AFAD tarafından da 20 yıl vadeli faizsiz 2 yıl sonra ödemeli kredi imkanı da vatandaşa sunuldu. Bu AFAD kredisini isteyen kullanacak. Meyve bitki tarım arazileri için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Muhtar ve vatandaşlar hibeler hakkında bilgi alırken ormanı yakan faillerin bulunmaması üzerine gelen sorulara Başkan Bilgili, adli sürecin devam ettiğini belirterek bu konuda görgü ve bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine yardımcı olması gerektiğini kaydetti. - ADANA