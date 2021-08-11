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Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu - Son Dakika

Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu

11.08.2021 15:18
Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu, System.String[]

Muğla'da yangının başladığı ilk günden bu yana 8 ilçede yangından mağdur olan hayvanların bakım ve beslemesi için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda toplam 631 ton kaba yem ve 440 ton kesif yem dağıtıldı.

Muğla'da yangının başladığı ilk günden bu yana 8 ilçede yangından mağdur olan hayvanların bakım ve beslemesi için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda toplam 631 ton kaba yem ve 440 ton kesif yem dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Muğla'da yangında mağdur olan üreticilere dağıtılmak üzere 90 ton yem desteği sağladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 50 ton kaba yem, 20 ton kesif yem ve 20 ton tohumluk yardımı yangın bölgelerinde dağıtılmak üzere teslim alındı.

TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik yaptığı açıklamada, "Tarımsal araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olarak Muğla İl Müdürlüğümüze bugün Enstitülerimizin kendi imkanları ile bir araya getirdiği 90 ton yardımı ulaştırmak için geldik. Yardımlarımızın tamamı yaklaşık 90 ton. Bunun 50 tonu kaba yem. Yonca, saman balyası gibi. 20 tonu arpa gibi, 20 tonu da çiftçilerimizin tarlalarına ekmeleri için tohum. Biz her halükarda Tarım Bakanlığı'nın diğer tüm birimleri gibi Muğlalı vatandaşlarımızın yanındayız, Muğla il teşkilatımızın yanındayız" dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Muğlalı çiftçiler adına TAGEM'in verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Saylak, "Bu yangın başladığında biz burada yangını söndürmek ile ilgili bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğü 834 personeli yeri geldiğinde hortum taşıdı, yeri geldiğinde su taşıdı. Arka tarafta hayvanlarımızın tahliyesinden, tahliye edilen hayvanlarda oluşan yanık yaralarının tedavisine, doğumlarından her şeyine kadar veteriner hekimler sahada mücadele ettiler. Gıda mühendislerimizin sahanın her noktasında gelen yardımların güvenilir gıda olup olmadığını kontrol ederek yangın savaşçılarına, afetzedelere, gönüllülerimize ulaşan gıda kontrollerini yaptılar. Çok şükür, tüm gönüllülerimizin, diğer bakanlıklarımızın ve başta Tarım ve Orman Bakanlığımızın elemanları, genel müdürlerimiz, en alttan yangın savaşçılarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın gayreti ile sonlarına doğru geldik. Bundan sonra Allah'ın izniyle gün ayrıştırma, ayrım günü değil, hep birlikte Türkiye olma günü" dedi.

Dokuz araçla gelen yem ve tohumlar Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda yangın bölgelerinde dağıtılmak üzere teslim alındı. - MUĞLA

Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu
Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu
Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu
Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu

Yangın, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yangın mağduru üreticiler için TAGEM seferber oldu - Son Dakika Ekonomi


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