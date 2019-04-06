Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin çatısında tutuşan baca, korku dolu anlar yaşatırken mahalleli yangını merakla izledi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir evin çatısında tutuşan baca, korku dolu anlar yaşatırken mahalleli yangını merakla izledi.
Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi Yamaç Sokak üzerinde bulunan Erhan Bulut
'un kaldığı evin çatısından yükselen dumanlar, görenlerin ihbarı üzerine itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacada çıkan yangına çatıdan müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Çevrede toplanan kalabalık, yaşanan olayı merakla izledi.
Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "İtfaiye
ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağ olsunlar yangına müdahale ettiler. Ekiplere ve belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul
'a teşekkür ediyoruz. Komşumuza büyük geçmiş olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:31 Kaynak: İHA
Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
Mazbatasını Alan Savcı Sayan X-ray Cihazını ve Kapıyı Söktürdü
Kuşadası'nın Yeni Belediye Başkanı Ömer Günel Makam Araçlarının Kademeye Çekilmesi Talimatını Verdi