Son Dakika Haberleri: Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü

Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin çatısında tutuşan baca, korku dolu anlar yaşatırken mahalleli yangını merakla izledi.

Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin çatısında tutuşan baca, korku dolu anlar yaşatırken mahalleli yangını merakla izledi.

Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi Yamaç Sokak üzerinde bulunan Erhan Bulut'un kaldığı evin çatısından yükselen dumanlar, görenlerin ihbarı üzerine itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacada çıkan yangına çatıdan müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Çevrede toplanan kalabalık, yaşanan olayı merakla izledi.

Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağ olsunlar yangına müdahale ettiler. Ekiplere ve belediye Başkanımız Ulaş Yurdakul'a teşekkür ediyoruz. Komşumuza büyük geçmiş olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:31 Kaynak: İHA

Erhan Bulut, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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