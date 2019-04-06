Son Dakika Haberleri: Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü

Yangın Mahalleyi Sokağa Döktü

1 saat önce

Yangın mahalleyi sokağa döktüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin çatısında tutuşan baca, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın mahalleyi sokağa döktü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin çatısında tutuşan baca, korku dolu anlar yaşattı.
Hacıevhat Mahallesi Yamaç Sokak üzerinde bulunan Erhan Bulut'un kaldığı evin çatısından yükselen dumanlar, görenlerin ihbarı üzerine itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacada çıkan yangına çatıdan müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Çevrede toplanan kalabalık, olayı merakla izledi.
Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağ olsunlar yangına müdahale ettiler. Ekiplere ve belediye başkanımız Ulaş Yurdakul'a teşekkür ediyoruz. Komşumuza büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:54 Kaynak: İHA

Erhan Bulut, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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