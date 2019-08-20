Yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı
1 saat önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçradı.
İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde dün başlayan yangın Menderes
ve Seferihisar
ilçelerine de sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde. Arazide binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:14
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