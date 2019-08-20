Son Dakika Haberleri: Yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı
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Yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçradı.

Yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde. Arazide binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız" dedi.
Seferihisar, Menderes, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:14 
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