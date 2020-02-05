Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1 - Son Dakika

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Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1
6 saat önce
Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1
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