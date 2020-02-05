Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1 - Son Dakika

Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1

6 saat önce

Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1.

Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1

Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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