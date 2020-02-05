Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor- 2 - Son Dakika

Yangın merdiveni kapılarında asma kilit ve plastik kelepçe müdahaleyi zorlaştırıyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, geçen hafta cuma günü çıkan yangında, itfaiye ekiplerince kilitli olan yangın merdivenin kapısının levyeyle kırılarak apartman sakinlerinin tahliye edilmesine rağmen, benzer sıkıntının devam ettiği görüldü. Halen bazı apartmanlardaki yangın merdivenlerinin kapılarında asma kilitlerin durması ve plastik kelepçelerin bağlı olması karşısında yetkililer, merdiven kapılarının kilitli olmasından dolayı yangına müdahale sırasında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta bulunan 4 katlı Güzide Apartmanı'nın 2'nci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede, geçen hafta cuman günü saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak apartmanın 2'nci katındaki yangın merdiveni kapısının, hırsızlık olaylarına karşı kilitli olması zor anlar yaşanmasına neden oldu. Kapı, itfaiye ekipleri tarafından levye ile kırıldıktan sonra apartman sakinleri, kucaklarında çocukları ve bebekleri ile tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Olaydan sonra Menteşe'nin Emirbeyazıt, Karamehmet ve Muslihittin mahallelerindeki apartmanlardaki yangın merdivenlerinin kapılarında da asma kilit ve plastik kelepçe olduğu belirlendi. Bazı merdivenlerde ise saksılarının bulunduğu görüldü.

'KAPININ DIŞA DEĞİL, İÇE DOĞRU AÇILIR OLARAK YAPTIRILMASI GEREKİYOR'

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, "Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmeliğin 48'inci maddesinde 'Konutlar için yapı yüksekliği 21 metre 50 santimetrenin altında olan binalarda genel merdivenin kaçış yolu olarak değerlendirileceği, bu nedenle başka çıkışlara gerek olmadığı' yer alıyor. Muğla genelindeki konut yapısı stoku, 21 metre 50 santimetrenin altında olduğu için yangın merdiveni zorunluluğu yoktur. Konaklama, eğitim ve sağlık yapılarında yangın merdiveni zorunluluğu bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatı doğrultusunda, yatırımcılar ile kurumların mağdur olmaması, can ve mal güvenliğine öncelik verilmesi adına bizlere görüş sunulması halinde personelimizce yangın, tahliye, algılama ve söndürme projelerine destek veriyoruz. Yönetmeliğe göre zorunluluğu olmadığı halde her ihtimale karşı apartmanlarına yangın merdiveni yaptıranlara sesleniyorum. Kilit merdivenin kimseye faydası olmaz. Hırsızlıktan dolayı kilitliyorlar ise kapının dışa değil, içe doğru açılır olarak yaptırılması gerekiyor" dedi.

'YANGIN ÇIKIŞ KAPILARINI KİLİTLEMEYİN'

Benzer sorunlar İzmir'de de yaşanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, yüksek binaların yanı sıra hastane ve otel gibi yerlerde de yangın merdivenlerinin bulunmasının zorunlu olduğunu belirterek, ekiplerin yangın anında kilitli yangın kapıları ile karşılaştıklarını söyledi. Mutlu, "Güvenli tahliye açısından yangın merdivenleri olmak zorunda. Bazı hastaneler, oteller, yüksek katlı apartmanlarda olsun, gittiğimiz zaman bu yangın merdivenlerinin önlerine bazı eşyalar konuyor. veya asma kilit takılıyor. Bu kapıların özelliği iç taraftan açılması. Dıştan açılmaması gerekiyor. Onun için vatandaşların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Kapıların önlerinin boş bırakılması gerekiyor. Herhangi bir asma kilit veya farklı bir kilit sistemi ile kilitlenmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Yangın merdivenlerinin taşıması gereken kriterlere uygun olmayan yerlerde, olaya müdahale etmede sıkıntı yaşadıklarını belirten Mutlu, insanların yangın anında buradan rahatlıkla tahliye edilmesi için yangın merdivenlerinin önlerinin boş bırakılması gerektiği uyarısında bulundu.

'KİLİTLİ KAPILAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR'

Yangın merdiveni kriterlere uyulmayan yerlerde çok sıkıntı yaşadıklarını aktaran Mutlu, "Özellikle kapıların önlerine bazı eşyalar konuluyor. veya hırsızlara karşı asma kilitler konuluyor. veya farklı kilit sistemi konularak kapatılıyor. Ama bu özellikte kapıların dışardan açılması zaten imkansız. O nedenle vatandaşların buna dikkat etmesi lazım. Kamu binalarında da yöneticilerin dikkat etmesi lazım. Tahliye açısından bu merdivenler çok önemli. Yangın alt katlarda çıkıyor ama üst katlara da duman gittiği için biz bu merdivenlerden vatandaşı tahliye ediyoruz. Ama merdivenler kilitli olduğu zaman kırmak zorunda kalıyoruz. Bu da zaman kaybına neden oluyor. O nedenle bu merdivenlerin kilitlenmemesi gerekiyor. Sadece içerden açılabilen, dışardan açılamayan kapılar takılması gerekiyor. Kesinlikle kilitli olmaması gerekiyor" diye konuştu.

İtfaiye Çavuşu Mehmet Ali Demirci de, yangın çıkış kapılarının sıcakta genleşmemesi gerektiğini belirterek, yangın anında yapılması gerekenleri anlattı:

"Yangın çıktığında vatandaşlar, 'panik bar' denilen bu kola bastıklarında kapılar açılıyor. ve çıktıklarında kapı arkalarından kapanıyor. Kapılar kesinlikle dışardan açılmıyor. Kapıların tekrar kapanması önemli. Çünkü oksijen yangını besleyecek en büyük kaynak. Oksijen girmemesi gerekiyor. Yangın çıkış kapıları, yangına standardına göre 60 ile 120 dakika arasında dayanabiliyor."