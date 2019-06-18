Yangın merdiveninde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
16 dakika önce
Burhaniye ilçesinde bir apartmanın yangın merdiveninde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
ilçesinde bir apartmanın yangın merdiveninde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı. Olay, Bahçelievler Mahallesi
Enver Güreli Caddesi Esatoğulları Apartmanın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde, apartmanın yangın merdiveninin kapalı bölümüne giren karga çıkamadı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri kargayı girdiği yerden çıkardı. Yapılan incelemede yaralı olmadığı belirlenen karga doğal ortama salındı. Karganın kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, itfaiye ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR
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