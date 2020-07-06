Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oyun oynadığı sırada bir binanın yangın merdivenine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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