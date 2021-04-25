Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı - Son Dakika

Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın yangın merdivenlerine çıkan şahıs ekipleri harekete geçirdi. Merdivendeki adam, kendisine yardımcı olmak isteyen itfaiye ekiplerine kafasında kırdığı kiremitleri fırlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet D., 6 katlı bir apartmanın yangın merdiveninden çatısına tırmandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven altına şişme çadır kurmak istedi fakat Mehmet D., çatıdan aldığı kiremitleri kafasında kırarak ekiplere fırlattı.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından bir yakını tarafından aşağı indirilen Mehmet D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.