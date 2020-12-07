Yangın mobilyacı esnafını sokağa döktü - Son Dakika

Yangın mobilyacı esnafını sokağa döktü
07.12.2020 12:36
Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü.
Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesinde Mobilya Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir iş yerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanlar ise kendileri dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangını gören esnaf ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
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