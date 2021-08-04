Üye Girişi
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı - Son Dakika

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

04.08.2021 07:43

Şahan Gökbakar'ın gün boyu "Uçak lazım, yangın büyümeden söndürelim" dediği Marmaris Deliklikoy bölgesindeki orman yangını akşam saatlerinde büyüyerek komedyenin evinin arkasına kadar geldi. Sabaha kadar bölgeden canlı yayın yapan ve görevlilerle halka yardım eden Gökbakar, sabah saatlerinde yeni bir canlı yayın yaparak yangının kontrol altına alındığını ancak hava desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan komedyen Şahan Gökbakar, gün boyu Instagram hesabından canlı yayın yaparak bölgedeki yangını görüntüleyerek yardım istedi. Neredeyse saat başı canlı yayınlar yapan Gökbakar'ın çağrısıyla gönderilen helikopter alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale etti ancak yangın kontrol altına alınamadı.

YANGIN BÖLGESİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Marmaris'in Deliklikoy Koyu'ndan yayın yapan Gökbakar, günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları görüntüledi. Gece saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden ünlü oyuncu, ekiplerin ve vatandaşların yangınla mücadelesini görüntüledi.

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

"HER YER YANDI, ALLAH'IM BİZİ KURTAR"

Vatandaşların ve görevlilerin "Su ve ayran lazım" çığlıkları karşısında duygu dolu anlar yaşayan komedyen, "Buradan çığlıklar attım. Herkese anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyoruz. 'Buralar yanacak' dedim. İnanılmaz bir yangın oldu. İnsanlar ağaçlar kurtulsun diye neler yapıyorlar. Her yer yandı zaten. Allah'ım sen bizi kurtar. Her coşma kozalak fırlatıyor etrafa. Aslan parçaları helal olsun. Böyle yürekli çocuklar böyle vatan evlatları. Yürüye yürüye, söndüre söndüre gidiyor çocuklar o alevlerin içinde" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILACAK

Karadan müdahalenin yetersiz kalacağını söyleyen Şahan Gökbakar, gün ağarınca bölgeye acil hava desteğinin gerektiğini söyledi. Yardım çığlıklarına sessiz kalamayan Gökbakar, yayını kapattıktan sonra söndürme çalışmalarına yardım edeceğini de aktardı.

YANGIN EVİNİN YAKININA KADAR GELDİ

Marmaris'te tek katlı bir köy evi bulunan Şahan Gökbakar, yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. Canlı yayın yapan Gökbakar, "Kontrol altına almak için çabalıyoruz" dedi.

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

YANGINI KONTROL ALTINA ALDILAR

Sabaha karşı yeniden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldıklarını ancak dumanların çıkmaya devam ettiğini söyledi. Bölgedeki son durumu paylaşan Gökbakar, şunları söyledi: "Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bu saatte kadar tehlikeli ile karşılaşmadık. Deniz suyunu çekerek yangının ineceği her yeri güzelce ıslattık. Hiçbir sıkıntımız yok ancak vadinin arkası tütmeye devam ediyor. Hava desteği istedim ama henüz gelmedi. 4 kişiyiz, üzerimizde kıyafetlerimiz var her şeyimizi on numara. Hazır şekilde bekliyoruz."

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

Şahan Gökbakar, Marmaris, Yangın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı 07:37 Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek 00:55 Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan 23:50 Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan "vatan haini" yorumuna sessiz kalamadı
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi 22:53 15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi Son Dakika: Bakan Soylu'dan 21:38 Son Dakika: Bakan Soylu'dan "bomba ile yangın çıkarıldı" iddiasına yanıt: Tamamen provokasyon Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 20:37 Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı 18:44 İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi 18:11 Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum         
08:05
Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı         
01:03
ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu         
00:07
Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor         
23:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Yanlış yere su döken helikopter pilotuna vatandaştan küfürlü tepki Yanlış yere su döken helikopter pilotuna vatandaştan küfürlü tepki         
21:11
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım         
15:56
THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar         
15:37
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim "Dünyaya getirirsek fakir kimse kalmaz" diyerek detayları anlattı         
11:37
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor         
11:00
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 08:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement