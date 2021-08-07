Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı - Son Dakika

Yatağan'ın kırsal Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ise karadan müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler evleri tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle 6 mahallede bazı evler tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise hayvanlarını mahalle dışına çıkardı.

BAZI MAHALLELER BOŞALTILDI

Gece yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yatağan bölgesinde başlayan orman yangını Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'ne doğru hızla ilerledi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle belirli bir noktada yangın durdurulmaya çalışıldı. Ancak henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Biz tedbir amaçlı 6 mahallemizin belirli bölümlerini tahliye kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönden esmesi durumunda yangının yerleşim yerlerine intikali ve burada vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla yaptık. Bu yönde aldığımız kararı muhtarlarımızla birlikte değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık. Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyoruz. Tabii ki asıl yangın sona erdikten sonra ne alanın zarar gördüğü ortaya çıkacaktır. Şu anda bütün birimlerimiz burada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz bir an önce yangını kontrol altına alabilmektir" dedi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

209 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 47 ilde yangın çıktı, 209'u kontrol altına alındı. 5 ilde ise 13 yangına müdahale sürüyor.

Yangınların devam ettiği iller şöyle:

Muğla: 8 nokta

Aydın: 2 nokta

Isparta: 1 nokta

Karabük: 1 nokta

Burdur:1 nokta

MUĞLA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'da çıkan 4 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 26 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

AZERBAYCAN'DAN DESTEK DE GELDİ

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 150 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN DEVAM EDİYOR

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı. Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 10 gündür süren yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.